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Термальные воды для сохранения красоты

Термальные воды для сохранения красоты

О целительных свойствах воды из источников люди узнали давно, но природная вода полезна и для поддержания красоты, поэтому сегодня так распространена косметика, приготовленная с использованием воды из термальных источников.

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