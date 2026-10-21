Культурно-исторический центр «Наследие», отмечающий в октябре юбилей, за пять лет со дня основания объединил вокруг социально значимых инициатив представителей общественных организаций, культуры, науки, духовенства, бизнеса и государственной сферы.
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