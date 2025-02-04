Алла Довлатова сама могла погибнуть во время теракта в «Алых парусах»

3 февраля в элитном жилом комплексе «Алые паруса» в центре Москвы прогремел взрыв, унесший жизнь главы Федерации бокса ДНР Армена Саркисяна, на которого, как сообщили правоохранители, было совершено покушение.
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