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«Малком забил потрясающий, породистый гол! Мы опять увидели, какая же у него волшебная левая». Орлов о хавбеке «Зенита»

«Малком забил потрясающий, породистый гол! Мы опять увидели, какая же у него волшебная левая». Орлов о хавбеке «Зенита»

Геннадий Орлов оценил гол хавбека «Зенита» Малком в матче Мир РПЛ с «Пари НН» (3:0). «Малком забил потрясающий гол! В какой-то момент у него перестали получаться удары со штрафных.

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