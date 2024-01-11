КВАДРАТУРА КРУГА Любопытно, что СМИ тщательно хранят тайну того, кто же является владельцами злополучного Климовского специализированного патронного завода (КСПЗ), из за которых десятки тысяч человек остались без тепла в 25-градусные морозы.
Секретные собственники котельной
Комментарии
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серый777 котов
И дибилизма с воровством и распилом
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5 час.
ОТ
Олег Тимофеев
Все по схемам это для нас внезапность. Кто то из медведпутов пискнул?
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3 час.
Андрей Тихонов
ФСБешников в отставке пруд пруди, все при собственности и островах
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54 мин.
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