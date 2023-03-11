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«Синьхуа»: парламент КНР одобрил кандидатуру Ли Цяна на пост главы правительства

«Синьхуа»: парламент КНР одобрил кандидатуру Ли Цяна на пост главы правительства

Депутаты 1-й сессии Всекитайского собрания народных представителей 14-го созыва одобрили кандидатуру нового премьера Госсовета КНР, им стал член Постоянного комитета (ПК) Политбюро Центрального комитета Коммунистической партии Китая (ЦК КПК) Ли Цян.

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