«Синьхуа»: парламент КНР одобрил кандидатуру Ли Цяна на пост главы правительства

Депутаты 1-й сессии Всекитайского собрания народных представителей 14-го созыва одобрили кандидатуру нового премьера Госсовета КНР, им стал член Постоянного комитета (ПК) Политбюро Центрального комитета Коммунистической партии Китая (ЦК КПК) Ли Цян.
Депутаты 1-й сессии Всекитайского собрания народных представителей 14-го созыва одобрили кандидатуру нового премьера Госсовета КНР, им стал член Постоянного комитета (ПК) Политбюро Центрального комитета Коммунистической партии Китая (ЦК КПК) Ли Цян.
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