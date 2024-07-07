Экс-представитель ВС Украины обвинил депутата Безуглую в разглашении гостайны

Заместитель главы комитета Верховной рады по обороне и безопасности Марьяна Безуглая, которая в последнее время часто подвергает критике Вооруженные силы Украины (ВСУ), разглашает составляющую государственную тайну информацию о тяжелом положении армии Украины.
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