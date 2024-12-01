Терапевт Лишин предостерег от походов в баню россиян с проблемами со здоровьем

Посещение бани, популярного метода расслабления и оздоровления, подходит далеко не всем. Врач-терапевт Виктор Лишин предостерегает, что для людей с определенными заболеваниями баня может не только не принести пользы, но и спровоцировать осложнения.
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