ВС РФ уничтожили склады боеприпасов и топлива ВСУ в Кривом Роге

Российская авиация, ракетные войска и артиллерия группировок войск ВС РФ уничтожили живую силу и военную технику ВСУ в 118-ти районах на Херсонском направлении, также на аэродроме «Долгинцево» Днепропетровской области в районе города Кривой Рог были уничтожены склады боеприпасов и топлива противника.