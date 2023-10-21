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Наш потерянный мир

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ВС РФ уничтожили склады боеприпасов и топлива ВСУ в Кривом Роге

ВС РФ уничтожили склады боеприпасов и топлива ВСУ в Кривом Роге

Российская авиация, ракетные войска и артиллерия группировок войск ВС РФ уничтожили живую силу и военную технику ВСУ в 118-ти районах на Херсонском направлении, также на аэродроме «Долгинцево» Днепропетровской области в районе города Кривой Рог были уничтожены склады боеприпасов и топлива противника.

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