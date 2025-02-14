В поисках тел Тарховых на мусорном полигоне обследовали около 1 Га

Территорию площадью около одного гектара обследовали сотрудники полиции на мусорном полигоне «Преображенка» под Самарой, где, как предполагает следствие, могут находиться тела экс-мэра Самары Виктора Тархова и его супруги Натальи, осуществлялся вручную.
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