В поисках тел Тарховых на мусорном полигоне обследовали около 1 Га

Территорию площадью около одного гектара обследовали сотрудники полиции на мусорном полигоне «Преображенка» под Самарой, где, как предполагает следствие, могут находиться тела экс-мэра Самары Виктора Тархова и его супруги Натальи, осуществлялся вручную.