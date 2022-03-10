Макдэвид – 7-й игрок в истории НХЛ с 6+ сезонами с 80+ очками в возрасте до 26 лет

Коннор Макдэвид набрал 81-е очко в сезоне в матче с «Вашингтоном» (4:3 ОТ). Нападающий «Эдмонтона» сделал передачу, а также забросил победную шайбу в овертайме.

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