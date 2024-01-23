Десантники из «Гиацинта-Б» уничтожили отделение ВСУ на правом берегу Днепра

Подразделения артиллерийского соединения Воздушно-десантных войск (ВДВ) из состава группировки войск «Днепр» нанесли удары из 152-миллиметровых буксируемых пушек 2А36 «Гиацинт-Б» по объектам ВСУ на правом берегу Днепра.
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