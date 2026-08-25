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Куда сходить в Барнауле. Забег "5 верст" и фестиваль колокольного звона

Куда сходить в Барнауле. Забег "5 верст" и фестиваль колокольного звона

Яркие культурные события Барнаула в последнюю неделю лета! TheatreHD: Добрый человек из Сезуана Культовая пьеса Бертольта Брехта о цене добра и зла в постановке Юрия Бутусова, в которой Александра Урсуляк на разрыв аорты играет женщину и мужчину, поёт по-немецки, танцует, и ее героиня изо всех сил старается остаться добрым человеком в озлобленном и равнодушном мире людей и богов.

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