Евросоюз выступил против Израиля. Приговор подписан?

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что "в Газе нужна пауза в боевых действиях". Означает ли это, что ЕС подписывает приговор Израилю?"Пауза" в боевых действиях в Газе нужна, по мнению Борреля, потому что "убито слишком много" людей.
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