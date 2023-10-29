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Евросоюз выступил против Израиля. Приговор подписан?

Евросоюз выступил против Израиля. Приговор подписан?

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что "в Газе нужна пауза в боевых действиях". Означает ли это, что ЕС подписывает приговор Израилю?"Пауза" в боевых действиях в Газе нужна, по мнению Борреля, потому что "убито слишком много" людей.

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