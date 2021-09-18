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Таежный союз или Европейский? Белоруссия думает об интеграции с Россией

Таежный союз или Европейский? Белоруссия думает об интеграции с Россией

9 сентября состоялись долгожданные переговоры между президентами РБ и РФ Александром Лукашенко и Владимиром Путиным.

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Сергей Лахов
Вступление в союз закономерно и уместно, ибо всё другое ведёт к разрушению и изменению в худшую сторону. Это всё закономерно. Нам с Россией только по пути и вместе. С остальными только торговать и не ссориться.

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