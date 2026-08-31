Усиливая атаку, «Зенит» слабеет в обороне. В чем причина? Мнение Сергея Веденеева

Постоянный эксперт «Спорт уик-энда», чемпион СССР, главный тренер футбольной школы «Зенит-84» Сергей Веденеев подвёл итоги матча в Воронеже, где «сине-бело-голубые» благодаря пенальти на отметке «90+3» вырвали победу со счётом 1:0.
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