Макар о поражении «Колорадо» в 7-м матче: «У меня сейчас нет слов, чтобы описать то, что произошло. Даже когда счет стал 2:1, мне казалось, что мы хорошо справлялись»

«Эвеланш» проиграли серию первого раунда Кубка Стэнли «Старс» (3-4, 2:4 в седьмом матче). По ходу третьего периода техасцы уступали со счетом 0:2, а затем забросили 4 шайбы подряд.
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