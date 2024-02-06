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Подобрали, развинтили, повторили и "угостили" американцев. Русские и персы снова расстроили НАТО

Подобрали, развинтили, повторили и "угостили" американцев. Русские и персы снова расстроили НАТО

ГЕОПОЛИТИКА ЦИВИЛИЗАЦИЙ Здравствуй, дорогая Русская Цивилизация.  На днях, иранский журналист Хаял Муаззин, справедливо затронул занимательнейший вопрос - как русские и персы передают друг другу продукцию ВПК США для дальнейшего реверс-инжиниринга.

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Комментарии
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Алексей Перин
ПТРК противоракетный комплекс? А можно поподробнее против каких ракет? Интересно очень
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17 час.
MS
Mikhail Stepanov
Дебилы, не спасут их ни бункера, ни зубы дракона!
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15 час.
Дмитрий Боев
Есть мировой, в частности, американский опыт увеличения собственной безопасности, применявшийся в 60...80 гг прошлого века. Он заключается в отводе средств стратегического вооружения на территории собственных стран, отвод их от границ возможных конфликторов, заключения с ними многих действенных и хорошо контролируемых договоров - как в оборонной, так и в торгово-промышленной сферах. Работало ведь. И что забросили.
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4 час.

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