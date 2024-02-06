ГЕОПОЛИТИКА ЦИВИЛИЗАЦИЙ Здравствуй, дорогая Русская Цивилизация. На днях, иранский журналист Хаял Муаззин, справедливо затронул занимательнейший вопрос - как русские и персы передают друг другу продукцию ВПК США для дальнейшего реверс-инжиниринга.
Подобрали, развинтили, повторили и "угостили" американцев. Русские и персы снова расстроили НАТО
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Алексей Перин
ПТРК противоракетный комплекс? А можно поподробнее против каких ракет? Интересно очень
Ответить
17 час.
MS
Mikhail Stepanov
Дебилы, не спасут их ни бункера, ни зубы дракона!
Ответить
15 час.
Дмитрий Боев
Есть мировой, в частности, американский опыт увеличения собственной безопасности, применявшийся в 60...80 гг прошлого века. Он заключается в отводе средств стратегического вооружения на территории собственных стран, отвод их от границ возможных конфликторов, заключения с ними многих действенных и хорошо контролируемых договоров - как в оборонной, так и в торгово-промышленной сферах. Работало ведь. И что забросили.
Ответить
4 час.
Свежие комментарии