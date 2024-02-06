Подобрали, развинтили, повторили и "угостили" американцев. Русские и персы снова расстроили НАТО

Дмитрий Боев

Есть мировой, в частности, американский опыт увеличения собственной безопасности, применявшийся в 60...80 гг прошлого века. Он заключается в отводе средств стратегического вооружения на территории собственных стран, отвод их от границ возможных конфликторов, заключения с ними многих действенных и хорошо контролируемых договоров - как в оборонной, так и в торгово-промышленной сферах. Работало ведь. И что забросили.