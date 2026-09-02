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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Овечкин перед стартом сезона: «Динамо» – чемпион! Желаю успехов, только побед. Бейтесь до конца, мы за вас болеем»

Капитан « Вашингтона »  Александр Овечкин пожелал « Динамо » победы в Фонбет Чемпионате КХЛ. Московский клуб проведет стартовый матч нового сезона на выезде с «Автомобилистом» 5 сентября.

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