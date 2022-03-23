Илон Маск назвал дату высадки на Марс

Лучшие новости представляют: Как будет проходить колонизация Красной планеты? Илон Маск обозначил дату начала покорения Марса 16 марта основатель SpaceX и Tesla Илон Маск косвенно подтвердил планы своей корпорации на скорую колонизацию Марса.
Лучшие новости представляют: Как будет проходить колонизация Красной планеты? Илон Маск обозначил дату начала покорения Марса 16 марта основатель SpaceX и Tesla Илон Маск косвенно подтвердил планы своей корпорации на скорую колонизацию Марса.
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