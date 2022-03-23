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Илон Маск назвал дату высадки на Марс

Илон Маск назвал дату высадки на Марс

Лучшие новости представляют: Как будет проходить колонизация Красной планеты? Илон Маск обозначил дату начала покорения Марса 16 марта основатель SpaceX и Tesla Илон Маск косвенно подтвердил планы своей корпорации на скорую колонизацию Марса.

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