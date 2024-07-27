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Лицехваты шалят в отрывках из «Чужого: Ромул» и на San Diego Comic-Con 20th Century Studios и Disn...

Лицехваты шалят в отрывках из «Чужого: Ромул» и на San Diego Comic-Con 20th Century Studios и Disn...

Лицехваты шалят в отрывках из «Чужого: Ромул» и на San Diego Comic-Con20th Century Studios и Disney устроили небольшое представление с лицехватами на San Diego Comic-Con и представили новые кадры из «Чужого: Ромул», в том числе отрывки с участием инопланетного паразита.

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