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Крымская газета

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ЕС готовит план на случай выхода США из переговоров по Украине, а в Эстонии ввели штраф за просмотр российского ТВ: информационный хит-парад

ЕС готовит план на случай выхода США из переговоров по Украине, а в Эстонии ввели штраф за просмотр российского ТВ: информационный хит-парад

Слово РЕДАКТОРА Дорогие друзья! Этот выпуск нашего традиционного информационного хит-парада #всё_как_есть хочется начать с поздравлений с великим праздником, который мы всей страной отмечаем в эти дни, – с Днём Победы! Несмотря на праздничные дни, герои нашего нового выпуска неустанно трудились, чтобы попасть на страницы рейтинга.

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Комментарии
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Eduard
Фигим,чтохотим то и смотрим!
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14 час.
ЛЛ
Людмила Лепаева
Прибалты не забыли что это наша земля
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13 час.
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