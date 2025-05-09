ЕС готовит план на случай выхода США из переговоров по Украине, а в Эстонии ввели штраф за просмотр российского ТВ: информационный хит-парад

Слово РЕДАКТОРА Дорогие друзья! Этот выпуск нашего традиционного информационного хит-парада #всё_как_есть хочется начать с поздравлений с великим праздником, который мы всей страной отмечаем в эти дни, – с Днём Победы! Несмотря на праздничные дни, герои нашего нового выпуска неустанно трудились, чтобы попасть на страницы рейтинга.