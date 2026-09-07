Губернатор ЯНАО сообщил о завершении тушения всех пожаров

К 7 сентября в ЯНАО потушены все природные пожары, однако режим ЧС продолжает действовать. Губернатор округа Дмитрий Артюхов призвал жителей воздержаться от посещения лесов и следить за происшествиями, сообщая о задымлениях по номеру 112.