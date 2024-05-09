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Закон, порядок, государство

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Саперы группировки войск «Восток» передали администрации Мариуполя два ордена трудового коллектива завода «Азовсталь», найденные при разминировании территории предприятия

Саперы группировки войск «Восток» передали администрации Мариуполя два ордена трудового коллектива завода «Азовсталь», найденные при разминировании территории предприятия

Теперь ордена трудового коллектива передадут в фонды Мариупольского краеведческого музея, который потерял большинство своих экспонатов в годы украинской оккупации и бомбежек.

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