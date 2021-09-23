Почему же на умного Лёшу получается десять "едрят"? Нежелающим политически взрослеть

Медвежий уголПолитикаПочему же на умного Лёшу получается десять "едрят"? Нежелающим политически взрослеть автор - Паренек из Сан-Франциско. Ну, что, болваны электронные, убедились? Цитата из "Приключений Электроника".Вернуться к статье277НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьКатеринаАвтор, да уЗБокойся ты уже... Верующих, во что либо, у нас уже очень мало. И вам... тоже не верим!)Александр РожковНасекомые тоже ни во что не верят.КатеринаДа, иди ты в кпрф...ГМГеоргий МихалевУгомонитесь паразиты зарубежные. Народ свое слово сказал на демократических выборах. Вы там у себя создайте, хотя бы что то подобное, потом будете учить других. Пидары гнойные, гомномесы заморские.Агрофена Иванова!!!!!Агрофена Иванова!!!!!Сергей РоссиНе надо никаких выборов. Деньги тратить...Президент назначил кого надо и всё. Тем более у всех олигархов и чиновников есть дети. Вон дочь Пескова в Англии училась не дороги же строить ? Вот таких в думу пожизненно , и зарплаты им увеличитьКатеринаДа... у Пети Толстого доча в Америке учится... Тоже в Думу!!!)Сергей РоссиКонечно ! Зря что ли учим ....КатеринаДа, уж...sorswКак же пишущий (или писучий?) далёк от России. Вроде хочет что-то сказать по теме - да всё невпопад!... )))Александр КокаревНе за кого голосовать. Манекены одни.Агрофена ИвановаТипа тебя ))))АШАнатолий ШадринБолван какай-то. В одной позе, кстати вполне определенной-раком (это чтобы автор мозг себе не сломал, гадая в какой) вы сами стоите: и по отношению к своим западным хозяевам, и по отношению к результатам выборов.Александр ЛевицкийЕсли бы победила КПРФ, то было бы видно со временем, надо экспериментировать, а не гадать на кофейной гуще.....Сергей КоваленкоНу да, в 1917 начали эксперимент, а вышел экскремент, по простому - отходы жизнедеятельности организма, подлежащие удалению во внешнюю средуалександр тарасовВ Китае комуняки умнее оказались и при власти, и страна развивается семимильными шагами, без всякой нефти и газа. А наши просрали всё, точнее собственные карманы то они набили.Александр ГорбуновДурацкая статья дебильного автора.Агрофена ИвановаТипа тебяИгорь ТкаченкоВидать эллочка людоедка была пообразованнее тебя))) словарный запас маловат. Дурочка чё ли?Агрофена Ивановапосмотри в зеркало-- идиот))))))Сергей КоваленкоЧувствуется в Агрофене комсомольская боевая жилка, закаленная в саунах и банях с партийными боссами, и великая жизненная школа большевистского подполья! Так держать, товаристч!bianka БелаяЛеша не умный, а хитрожопый. Это не одно и то же. Пусть сидит подольше. Неужель накропал всего лишь на два года?Николай МакаровАвтор ДЕБИЛ...mark kapustinНесомненно!!!Анатолий ЗотовЧестные выборы в середине 90-х! Смешно.Ольга АрутюнянНемилосердный бред. Вообще не понятно, зачем паренек из Сан-Франциско лезет своим свиным рылом в наш российский калашный ряд. Тем более с претензией на понимание политических предпочтений в России.Комментировать
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