Медвежий угол

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Почему же на умного Лёшу получается десять "едрят"? Нежелающим политически взрослеть

Почему же на умного Лёшу получается десять "едрят"? Нежелающим политически взрослеть

автор - Паренек из Сан-Франциско. Ну, что, болваны электронные, убедились? Цитата из "Приключений Электроника".

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Катерина
Автор, да уЗБокойся ты уже... Верующих, во что либо, у нас уже очень мало. И вам... тоже не верим!)
Александр Рожков
Насекомые тоже ни во что не верят.
Катерина
Да, иди ты в кпрф...
Георгий Михалев
Угомонитесь паразиты зарубежные. Народ свое слово сказал на демократических выборах. Вы там у себя создайте, хотя бы что то подобное, потом будете учить других. Пидары гнойные, гомномесы заморские.
Агрофена Иванова
!!!!!
Агрофена Иванова
!!!!!
Сергей Росси
Не надо никаких выборов. Деньги тратить...Президент назначил кого надо и всё. Тем более у всех олигархов и чиновников есть дети. Вон дочь Пескова в Англии училась не дороги же строить ? Вот таких в думу пожизненно , и зарплаты им увеличить
Катерина
Да... у Пети Толстого доча в Америке учится... Тоже в Думу!!!)
Сергей Росси
Конечно ! Зря что ли учим ....
Катерина
Да, уж...
sorsw
Как же пишущий (или писучий?) далёк от России. Вроде хочет что-то сказать по теме - да всё невпопад!... )))
Александр Кокарев
Не за кого голосовать. Манекены одни.
Агрофена Иванова
Типа тебя ))))
Анатолий Шадрин
Болван какай-то. В одной позе, кстати вполне определенной-раком (это чтобы автор мозг себе не сломал, гадая в какой) вы сами стоите: и по отношению к своим западным хозяевам, и по отношению к результатам выборов.
Александр Левицкий
Если бы победила КПРФ, то было бы видно со временем, надо экспериментировать, а не гадать на кофейной гуще.....
Сергей Коваленко
Ну да, в 1917 начали эксперимент, а вышел экскремент, по простому - отходы жизнедеятельности организма, подлежащие удалению во внешнюю среду
александр тарасов
В Китае комуняки умнее оказались и при власти, и страна развивается семимильными шагами, без всякой нефти и газа. А наши просрали всё, точнее собственные карманы то они набили.
Александр Горбунов
Дурацкая статья дебильного автора.
Агрофена Иванова
Типа тебя
Игорь Ткаченко
Видать эллочка людоедка была пообразованнее тебя))) словарный запас маловат. Дурочка чё ли?
Агрофена Иванова
посмотри в зеркало-- идиот))))))
Сергей Коваленко
Чувствуется в Агрофене комсомольская боевая жилка, закаленная в саунах и банях с партийными боссами, и великая жизненная школа большевистского подполья! Так держать, товаристч!
bianka Белая
Леша не умный, а хитрожопый. Это не одно и то же. Пусть сидит подольше. Неужель накропал всего лишь на два года?
Николай Макаров
Автор ДЕБИЛ...
mark kapustin
Несомненно!!!
Анатолий Зотов
Честные выборы в середине 90-х! Смешно.
Ольга Арутюнян
Немилосердный бред. Вообще не понятно, зачем паренек из Сан-Франциско лезет своим свиным рылом в наш российский калашный ряд. Тем более с претензией на понимание политических предпочтений в России.

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