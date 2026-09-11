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Журнал «Профиль»

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Почти 73 тыс. иностранцев выдворили из России за полгода

Почти 73 тыс. иностранцев выдворили из России за полгода

За первое полугодие 2026 года в России было выявлено 27,8 тыс. нарушений миграционного законодательства.

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