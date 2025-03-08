В Добролюбовке пройдёт мастер-класс по славянской вязи

Это самобытный и изысканный вид славянского письма, хранящий в себе богатое культурное и историческое наследиеНа мастер-классе, который пройдёт в Добролюбовке 14 марта в в 18:00, гости библиотеки смогут: познакомиться с историей возникновения и развития вязи.