В Добролюбовке пройдёт мастер-класс по славянской вязи

Это самобытный и изысканный вид славянского письма, хранящий в себе богатое культурное и историческое наследиеНа мастер-классе, который пройдёт в Добролюбовке 14 марта в в 18:00, гости библиотеки смогут: познакомиться с историей возникновения и развития вязи.
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