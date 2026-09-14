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test mazurok

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❕ В Крыму внедряют солнечные установки до 3,3 мегаватт для автономного

❕ В Крыму внедряют солнечные установки до 3,3 мегаватт для автономного энергоснабжения предприятий Председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов сообщил, что в регионе формируется перспективная отрасль — солнечная энергетика.

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