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La Libre: Экономика России оказалась более устойчивой, чем ожидал Запад

La Libre: Экономика России оказалась более устойчивой, чем ожидал Запад

Издание La Libre написало о просчете Запада в отношении экономики России. Автор публикации, ссылаясь на Европейский банк реконструкции и развития, заявил, что российская экономика оказалась более устойчивой к санкциям, чем ожидал Запад.

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