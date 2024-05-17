La Libre: Экономика России оказалась более устойчивой, чем ожидал Запад

Издание La Libre написало о просчете Запада в отношении экономики России. Автор публикации, ссылаясь на Европейский банк реконструкции и развития, заявил, что российская экономика оказалась более устойчивой к санкциям, чем ожидал Запад.
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