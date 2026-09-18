Для США Канада, как Украина для России

Конфликт ЕС и США по поводу Канады – это зеркалка конфликта России и ЕС по поводу Украины. Не того, что сейчас, экзистенциального, а того самого первого, тринадцатилетней давности, из-за ассоциации Украины с ЕС Фото: Sean Kilpatrick/The Canadian Press Председатель Еврокомиссии Урсула фон Дер Ляйен предложила Канаде стать ассоциированным членом ЕС.
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