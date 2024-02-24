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Что будет с организмом, если есть квашеную капусту каждый день

Что будет с организмом, если есть квашеную капусту каждый день

Диетологи назвали как минимум 15 полезных свойств квашеной капусты. Почему этот ферментированный продукт крайне важно есть регулярно? фото: iStock/Getty ImagesКвашеная капуста — рекордсмен по количеству витаминов, полезных веществ и минералов.

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