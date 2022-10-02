Юрий Селиванов: Европейская карта Путина

Российский Президент в своей речи на исторической церемонии возвращения Большой России расставил все точки над «i» и объяснил, с кем нам точно не по пути Пламенная антианглосаксонская речь Владимира Путина на фоне возвращения в состав России четырех крупнейших индустриальных и аграрных регионов бывшей Украины стала манифестом окончательного и бесповоротного противостояния с гегемонистским Западом, исходом которого может быть только полное поражение одного из двух противостоящих мировых лагерей.