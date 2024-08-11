Миссия ООН в Ливии призвала запад и восток страны к сдержанности

Обеспокоенность в связи с передвижениями военных частей Ливийской национальной армии (ЛНА) и недавними военными действиями в пригороде Триполи выразила миссия ООН по поддержке в Ливии (МООНПЛ), 10 августа сообщает ливийский канал The Libya Observer.