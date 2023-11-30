Бастрыкин проверит вновь переехавший скандальный рынок под Челябинском

Рынок, закрытый в поселке Кременкуль под Челябинском, открылся вблизи ЖК «Парковый Премиум». На нарушения в приемную главы СКР Александру Бастрыкину 30 ноября пожаловались местные, после чего он поставил проверку торговцев на контроль.