Бастрыкин проверит вновь переехавший скандальный рынок под Челябинском

Рынок, закрытый в поселке Кременкуль под Челябинском, открылся вблизи ЖК «Парковый Премиум». На нарушения в приемную главы СКР Александру Бастрыкину 30 ноября пожаловались местные, после чего он поставил проверку торговцев на контроль.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии