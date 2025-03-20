Желтые шнурки и запрещенный визор – стиль, который сделал Овечкина легендой

«Ови – синоним зрелища! От его силовых приемов на площадках борты трещат!Затейник тот еще! Плевать, какой прикид: тонированный визор или золотистые шнурки!» Эти строки из композиции воронежского рэп-исполнителя El Paso, как нетрудно догадаться, посвящены Александру Овечкину.