Желтые шнурки и запрещенный визор – стиль, который сделал Овечкина легендой

«Ови – синоним зрелища! От его силовых приемов на площадках борты трещат!Затейник тот еще! Плевать, какой прикид: тонированный визор или золотистые шнурки!» Эти строки из композиции воронежского рэп-исполнителя El Paso, как нетрудно догадаться, посвящены Александру Овечкину.
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