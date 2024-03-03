Один немец сказал мне с горечью, что мы, русские, даже не понимаем, насколько мы богаты и свободны, ведь в Германии даже чтобы просто войти в лес, нужно платить деньги, развести там костер – платить штраф, взять с собой своего сына – нарваться на конфликт с органами опеки, завести домашнюю живность – получить судебный процесс с могущественными корпорациями.
Зачем убивают деревни?
Комментарии
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Аудрюс
Странная статья, какое-то двоякое чувство.. Первое впечатление, что человек сидя на даче в Подмосковье рассуждает о том, в чем сам мало понимает... Для некоторых горожан! Фермеры, которые живут обособлено от цивилизации, бывают только в кино! И про то, что в деревнях люди понятия не имеют, что такое унитаз об этом оказывается убеждены не только жители Украины, но и некоторая часть жителей России.. А брошенные деревни это не изобретение ХХI и даже ХХ веков!
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14 час.
А
Александр
Это не только социальный вопрос, но и политический. При огромной территории России, обезлюженными оказываются ставшие бесконечными прострарства. Это не хуторная Европа. В старину Россию называли гардарикой, страной городов. Наши безродные наловчились и здесь нагадить. Под барабанную дробь посланий. От этой чечетки не только уши, но и страна вянет. И вот всплыли демографы- лапшевесы, под их шумок прохвосты загаживают страну аульной публикой и набивают карманы. Выходит, что не делается, всё на руку прохвостам. Отрабатывают механизмы выборов. Достигли в этом деле совершенства. Ну, теперь пора заострить внимание на тех, кого рекомендуют избирать в руководители государства. Дружково-угодливый подход себя исчерпал. Еще чуток, и рухнем в неразбериху, где только нуворишам благостно. Беда в том, что корни древа российского пообрубали. Может, найдется какая уцелевшая здоровая почка? Только на неё и надежда.
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14 час.
Николай Кузнецов
Да не сказал бы, если это и вправду текст Верещагина О., то он умный мужик, может излишне жёсткий. Может существуют разумные чиновники, но у нас в округе, фермеров мало поддерживают. Кроме, может, показательных хозяйств. Лично покупаю молоко у такого уже лет 25 и знаю, о чем пишу. Заболела у него корова, убивай немедленно, убил - ой, она ничем опасным не болела. Не знаю, извинились ли хотя бы. На окраине разрушенный коровник на большое стадо, тоже стало нерентабельным. Чуть дальше проедь - деревни полузаброшенные. Работы нет, вот и результат. Государство в сторонке курило - придумывайте себе сами работу. Ладно купи-продай нетрудно придумать, и то, тоже уметь надо. А настоящую работу придумай и делай, это же многократно труднее, фермеры пример этому.
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13 час.
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