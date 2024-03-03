Зачем убивают деревни?

Аудрюс Странная статья, какое-то двоякое чувство.. Первое впечатление, что человек сидя на даче в Подмосковье рассуждает о том, в чем сам мало понимает... Для некоторых горожан! Фермеры, которые живут обособлено от цивилизации, бывают только в кино! И про то, что в деревнях люди понятия не имеют, что такое унитаз об этом оказывается убеждены не только жители Украины, но и некоторая часть жителей России.. А брошенные деревни это не изобретение ХХI и даже ХХ веков!

А Александр Это не только социальный вопрос, но и политический. При огромной территории России, обезлюженными оказываются ставшие бесконечными прострарства. Это не хуторная Европа. В старину Россию называли гардарикой, страной городов. Наши безродные наловчились и здесь нагадить. Под барабанную дробь посланий. От этой чечетки не только уши, но и страна вянет. И вот всплыли демографы- лапшевесы, под их шумок прохвосты загаживают страну аульной публикой и набивают карманы. Выходит, что не делается, всё на руку прохвостам. Отрабатывают механизмы выборов. Достигли в этом деле совершенства. Ну, теперь пора заострить внимание на тех, кого рекомендуют избирать в руководители государства. Дружково-угодливый подход себя исчерпал. Еще чуток, и рухнем в неразбериху, где только нуворишам благостно. Беда в том, что корни древа российского пообрубали. Может, найдется какая уцелевшая здоровая почка? Только на неё и надежда.