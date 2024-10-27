В МИД РФ потребовали прекратить угрозы церквям в Прибалтике за связи с РПЦ

Посол по особым поручениям МИД России Геннадий Аскальдович заявил в интервью РИА Новости, что Москва требует прекратить политику властей стран Прибалтики, грозящих мерами вплоть до закрытия в адрес местных православных церквей за упоминание связей с Русской православной церковью (РПЦ).
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