В МИД РФ потребовали прекратить угрозы церквям в Прибалтике за связи с РПЦ

Посол по особым поручениям МИД России Геннадий Аскальдович заявил в интервью РИА Новости, что Москва требует прекратить политику властей стран Прибалтики, грозящих мерами вплоть до закрытия в адрес местных православных церквей за упоминание связей с Русской православной церковью (РПЦ).