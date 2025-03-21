Власти Челябинска готовы отдать почти 7 миллионов рублей за салюты в 2025 году

Мэрия Челябинска ищет организатора для проведения трех фейерверков. Как передает корреспондент РИА «Новый День», конкурс на оказание услуг по запуску праздничных фейерверков объявило городское управление культуры.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии