ВС России уничтожили три пункта управления БПЛА ВСУ в Алексеево-Дружковке

В Минобороны России рассказали, что во время воздушного наблюдения операторы разведывательных дронов Южной группировки войск выявили в населённом пункте Алексеево-Дружковка три пункта управления БПЛА ВСУ.
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