RT Russia
RTНовостиМирРоссияБывший СССРЭкономикаСпортНаука
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

RT Russia

11 674 подписчика

ВС России уничтожили три пункта управления БПЛА ВСУ в Алексеево-Дружковке

ВС России уничтожили три пункта управления БПЛА ВСУ в Алексеево-Дружковке

В Минобороны России рассказали, что во время воздушного наблюдения операторы разведывательных дронов Южной группировки войск выявили в населённом пункте Алексеево-Дружковка три пункта управления БПЛА ВСУ.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии