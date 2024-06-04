"Известия": домашним животным в России хотят присвоить идентификационные номера

Домашним животным в России предлагают присвоить идентификационные номера, а их владельцам придется отчитываться перед федеральной государственной информационной системой (ФГИС) в области ветеринарии, пишут "Известия".
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