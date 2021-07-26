Фраза Шойгу "за кадром" о Параде ко Дню ВМФ облетела мир

Сергей ЕПолитикаФраза Шойгу "за кадром" о Параде ко Дню ВМФ облетела мир В Петербурге во время парада ВМФ министр обороны Сергей Шойгу за кадром произнёс пару слов - они тут же облетели весь мир.Вернуться к статье239НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьАлексей КуницынУгу, красивоВиктор ГемановМеня удивляет способность нынешних журналистов и политологов придавать значение мелким, несущественным деталям, а потом старательно "обсасывать" произнесённые ими же слова. Словом, уж простите за тавтологию, играют словами, прикрывая болтовнёй свою некомпетентность. Вот уж, воистину, пустомели!ВПВасилий ПетуховДа, это когда конкретно сказать нечего, а хочется, что-то сказать, отметится в общем тренде. Вот и переливают из пустого в порожнее...степан дуновПустомельство у этих журналюг как признак профессионализма.ААнатолийВИКТОР, эта способность их кормит. Иначе они с голоду сдохнут или в помойках рыться будут.Р(Раиса Утропова (Соловьева)Путина надо понимать однозначно - сказал - для защиты страны.ВПВасилий Петухов"Также в небо над Петербургом взмоют 48 воздушных судов и более 4 тысяч военнослужащих" - что-то я пропустил, как раз 4 тысяч военнослужащих в небе я не заметил.ВАЛЕРИЙ ЧИКУНОВА я бы расценил сии слова безразличием и думаю , что тот же Шойгу хотел бы видеть российский флот другим , более мобильным и скоростным. Даже старый советский резерв задуманных проектов и то не использован . Ведь по сути навешивают на старую коробку новое вооружение и всё . Т.е. и здесь просматривается убогость ума и не дальновидность руководства и ко всему прочему пользование в полный рост плагиатом советских наработок . Ну хватит уже наверное , придумайте что-нибудь своё , хоть не казистое , ну парусник что-ли хоть себе поплавать на Чистых Прудах , хоть плот что-ли . И вообще старую тактику пора менять . Неужели будут драчки на мечах в открытом поле , чтобы людей тысячами за раз гробить , а в шатре Шойгу сидит винцо попивает , а Путин в бункере на глубине метров 100 под землёй . И всё это на фоне катастрофически убывающего населения . Да и так уже смеются люди . И на парад можно и поменьше техники выводить , только новое имеющееся в войсках . Вам предлагали вариант , как закончить войну на Украине ( если можно назвать её войной . Скорее мир повёлся у НАТО , чтобы составить мнимое представление о таковой . Это скорее самобичевание еретиков , мазохизм какой-то хохлятский ) . У вас есть представленное понимание границ России , даже подтверждённых Великим Пу в недавней речи , так почему не ввести на основании не выполнении минских соглашений украинским правительством и желание поддерживать бесконечно мир в напряжении именно миротворческие войска и не надо никого спрашивать . Мы на своей территории и вольны делать то , что мы захотим , а не прыгать как хохлы на задних лапках перед Западным миром . Закрыть эти границы и начать вокруг ВСУ строить забор из колючей проволоки .Это и будет для них концлагерем , который они заслужили . Ни какого снабжения , на измор , пока не разоружатся до последнего патрона , до последнего знака различия . Уверен , да и вы можете показать зубы и сказать Западу , если полезут в наше воспитание юнцов , то получат по-полной ( уже направлены на все базы самые современные виды ракет на уничтожение ) . А они точно не полезут . У Вас расчёт не правильный . Это они боятся войны как чёрт ладана , а людей пугают на этом же чувстве людском основываясь . Психология такая у МНИМОГО ПРЕВОСХОДСТВА . Больше же не чем . А разоружив можно продавать за любую цену , хоть политическую , хоть экономическую .владимир крыловДля Шойгу действительно красиво,он же не такой флотский специалист,как Путин,тот даже на ходовом мостике корабля фотографировался в альпаке и пилотке.ААнатолийВалерий, какое Вы имеете отношение к ВМФ. По Вашему комменту многословному вижу, что Вы спец на все.......точнее на язык свой. И всё.ВАЛЕРИЙ ЧИКУНОВКстати язык у меня русскийГеннадий БережновИ что, вам это не понравилось?ВАЛЕРИЙ ЧИКУНОВЕсли ВВП фотографируют на улице при разговоре с людьми на фоне мусорного бака , нам что считать его бомжом , или где-нибудь в компании негров то аборигеном . Вообще к чему эти мелочи и парадНочной кошмарЕсли бы ты помолчал, за умного сошёл бы... А так... Ну что с тебя взять?ВАЛЕРИЙ ЧИКУНОВА какое Путин ?Ночной кошмарНе понял, зачем четырём тысячам военнослужащих взмывать в небо?Василий ЦеловальниковПусть США и Запад, смотрят этот парад! Может быть отпадёт желание проводить военные учения вблизи границ России!!!Nikolia VovchenkoПока не отпадёт...Уж очень сильно надеются на своих предателей,засевших в разных эшелонах власти...Василий ЦеловальниковСогласен!ВГВиктор ГутманКозьме Петрову принадлежат знаменитые слова: "Зри в корень!" Баснописцу Крылову принадлежат не менее знаменитые слова: "Слона то я и не заметил!" Всегда удивляюсь, когда блогеры и комментаторы упражняются в комментариях по поводу какой-нибудь мелочи, оскорбляя друг друга, опуская суть события и его значение. Я, служивший в рядах СА, офицер в отставке, смотрел и слушал по телевизору весь парад ВМФ в Санкт-Петербурге от начала и до конца с большим удовлетворением, видел и красоту его и главное: мощь ВМФ, его способность действительно дать отпор любому противнику. Если не ошибаюсь, император Александр I когда-то выразился так: "У России есть только два надежных союзника: Армия и Флот". У современной России их три: Армия, Флот и ВКС. Это главное, это нужно ценить и уважать, этим можно гордиться, на них можно надеяться. Им слава!Nikolia VovchenkoМыслите правильно,только с императором вы "переборщили"ВГВиктор ГутманНет, не переборщил, немного ошибся: эту фразу сказал император, но не Александр I, а Александр III. Между прочим, ее повторял В.В. Путин.Иван ЗахаваУ РОССИИ ЕСТЬ ТОЛЬКО ДВА НАДЕЖНЫХ СОВЗНАКА - ПЕТРОВ И БАШИРОВ!Комментировать
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