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ISU обновил мировой рейтинг у женщин: Петросян поднялась на 52-е место, Дзепка – 90-я, Трусова – 161-я

Международный союз конькобежцев ( ISU ) обновил мировой рейтинг фигуристок. Рейтинг рассчитывается по итогам результатов за три сезона: учитываются 100% очков за текущий и прошедший годы, а также 70%, набранных в позапрошлом сезоне.

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