Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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В Копейске львов оставили в фургоне передвижного шапито в 30-градусный мороз

В Копейске львов оставили в фургоне передвижного шапито в 30-градусный мороз

Совсем не королевский прием оказали царю зверей в Челябинской области. Семейство львов загнали в тесный вагончик в городе Копейск и оставили мерзнуть в 30-градусный мороз! Соседство с царскими особами не оценили и жители города.

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Комментарии
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А Кудасов
Да там в Копейске люди вместе с Шапито хуже зверей.
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10 час.
Людмила Абрамова
какой то кошмар!
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4 час.

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