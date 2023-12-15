В Копейске львов оставили в фургоне передвижного шапито в 30-градусный мороз

Совсем не королевский прием оказали царю зверей в Челябинской области. Семейство львов загнали в тесный вагончик в городе Копейск и оставили мерзнуть в 30-градусный мороз! Соседство с царскими особами не оценили и жители города.
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