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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Леон Эдвардс: «Люди постоянно говорили о кардио Ковингтона, но оно ему не помогло»

«Знал, что лучше него как атлет. Все это время люди говорили, что у него кардио-кардио-кардио. Но я знал, если буду контролировать дистанцию, никакое кардио ему не поможет.

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