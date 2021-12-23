Царьград

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Главные новости в Молдове: заседание парламента и собрание у прокуроров

Главные новости в Молдове: заседание парламента и собрание у прокуроров

Анонс событий на четверг, 23 декабря: Состоятся заседания парламентских комиссий Состоится пленарное заседание парламента Высший совет прокуроров созывается на заседание Состоится заседание Совета по телевидению и радио Национальное агентство общественного здоровья проведет пресс-конференцию, посвященную эпидемиологической ситуации о COVID-19 и процессу вакцинации в Республике Молдова Посольство Республики Молдова в Республике Болгария проведет информационную и дискуссионную сессию для представителей диаспоры, организованную Бюро по связям с диаспорой совместно с Таможенной службой по вопросу о проблемах, возникающих при пересечении государственной границы физическими лицами, с товарами, стоимость которых превышает необлагаемый объем Государственный университет медицины и фармации им.

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