Не на один год: почему Кремль требует долгосрочных гарантий по урегулированию на Украине Елена ГалицкаяМосква выступает за такое соглашение по Украине, которое не станет временной паузой в конфликте, а обеспечит устойчивое политическое решение на десятилетия вперёд.
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