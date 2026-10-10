Не на один год: почему Кремль требует долгосрочных гарантий по урегулированию на Украине Елена ГалицкаяМосква выступает за такое соглашение по Украине, которое не станет временной паузой в конфликте, а обеспечит устойчивое политическое решение на десятилетия вперёд.