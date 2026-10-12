Выявлен неожиданный фактор успешного контроля диабета

Регулярный распорядок дня может играть важную роль в контроле уровня сахара в крови у людей с диабетом второго типа.
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