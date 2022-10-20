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Трамп-младший высмеял Зеленского за его постоянное выпрашивание денег у Запада

Трамп-младший высмеял Зеленского за его постоянное выпрашивание денег у Запада

Старший сын бывшего президента Соединенных Штатов Дональда Трампа Дональд Джон Трамп — младший опубликовал на странице в одной из своих социальных сетей мем, который высмеивает украинского лидера Владимира Зеленского за умение выпрашивать деньги.

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