Трамп-младший высмеял Зеленского за его постоянное выпрашивание денег у Запада

Старший сын бывшего президента Соединенных Штатов Дональда Трампа Дональд Джон Трамп — младший опубликовал на странице в одной из своих социальных сетей мем, который высмеивает украинского лидера Владимира Зеленского за умение выпрашивать деньги.
Старший сын бывшего президента Соединенных Штатов Дональда Трампа Дональд Джон Трамп — младший опубликовал на странице в одной из своих социальных сетей мем, который высмеивает украинского лидера Владимира Зеленского за умение выпрашивать деньги.
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