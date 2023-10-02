Байден утвердил временный проект бюджета федерального правительства на следующие 45 дней, из которого под давлением республиканцев была исключена помощь УкраинеСтрана, у которой нет даже своего патронного завода, которая фактически стала наёмником США, если потеряет финансовую и военную поддержку своего "спонсора" и наёмника, окажется полностью несостоятельной в военном плане.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Слово взял постпред России при ООН Небензя: "Не понимаю, что тут комментировать - переживания беспочвенны"
- После грандиозного скандала в Кремле наконец взялись за мать Собчак, сенатора Нарусову. Говорят инициатором стал сам Путин
- США предупредили Россию – "Прекратите охоту на Abrams". Русские танкисты не стали молчать и ответили Пентагону
Свежие комментарии