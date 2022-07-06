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Санкционная война Запада против России неизбежно потребует настоящих национализаций иностранного капитала

Санкционная война Запада против России неизбежно потребует настоящих национализаций иностранного капитала

Суверенитет России не может быть частичным Источник фото: www.fondsk.ru 17 июня на Петербургском международном экономическом форуме президент России Владимир Путин сказал очень правильные слова: «Суверенитет в XXI веке не может быть частичным, фрагментарным, все его элементы одинаково важны… Нам важно не только отстаивать свой политический суверенитет, национальную идентичность, но и укреплять всё то, что определяет экономическую самостоятельность страны, финансовую, кадровую, технологическую самостоятельность и независимость».

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